Медведева призналась, что ей обидно из-за одного срыва второй сезон оставаться без Финала «Гран-при»

Евгения Медведева, занявшая первое место по итогам короткой программы на московском этапе серии «Гран-при», отметила, что после неудачи в короткой программе на канадском этапе серии ей было очень обидно.

— Были мы все всякие. Все меня видели после короткой программы в Канаде, было неприятно, — сказала Медведева. — Но я не вижу смысла грызть прошлое.

На канадском этапе «Гран-при» фигуристка заняла итоговое пятое место и теперь даже в случае итоговой победы в Москве имеет небольшие шансы отобраться в Финал серии.

В прошлом сезоне также из-за ошибки в короткой программе на канадском этапе Медведева стала третьей и также не попала в финальную часть серии.

Произвольная программа женщин на турнире состоится 16 ноября и начнется в 17.25 по московскому времени. Медведева выступит предпоследней в сильнейшей разминке. (Екатерина Беспалова)

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