Медведева поздравила Тутберидзе с днем рождения

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поздравила своего тренера Этери Тутберидзе с днем рождения. Сегодня, 24 февраля Тутберидзе исполнилось 47 лет.

«Сегодня День Рождения у моего тренера Этери Тутберидзе. Человека, который изменил фигурное катание и поднял на другой уровень. Все поздравления мы всегда говорим друг другу лично, а здесь хотелось бы пожелать Этери Георгиевне продолжать удивлять, развиваться и добиваться всяческих успехов. Крепкого вам здоровья и сил!» — написала Медведева у себя в Instagram.

Ранее Тутберидзе с днем рождения поздравила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.