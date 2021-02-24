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Медведева поздравила Тутберидзе с днем рождения

14:44
Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поздравила своего тренера Этери Тутберидзе с днем рождения. Сегодня, 24 февраля Тутберидзе исполнилось 47 лет.

«Сегодня День Рождения у моего тренера Этери Тутберидзе. Человека, который изменил фигурное катание и поднял на другой уровень. Все поздравления мы всегда говорим друг другу лично, а здесь хотелось бы пожелать Этери Георгиевне продолжать удивлять, развиваться и добиваться всяческих успехов. Крепкого вам здоровья и сил!» — написала Медведева у себя в Instagram.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Ранее Тутберидзе с днем рождения поздравила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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