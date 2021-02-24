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Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения

21:05
Этери Тутберидзе и Алина Загитова. Фото "СЭ"
Этери Тутберидзе и Алина Загитова. Фото "СЭ"
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Тренер Этери Тутберидзе сегодня, 24 февраля, отмечает день рождения. Ей исполнилось 47 лет.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила тренера с праздником.

«Этери Георгиевна, поздравляю вас с днем рождения! Для меня вы лучший тренер на всей планете! С вами мы прошли путь к олимпийскому золоту и другим медалям, и я очень горжусь, что однажды мне посчастливилось попасть к вам в группу.

Вы не просто тренируете, вы создаете фигурное катание, вкладывая всю свою душу, и мы, ваши ученики, хотим на вас равняться.

Я желаю вам крепчайшего здоровья, огромного терпения, великолепных программ, вдохновения, красоты, новых проектов и новых побед!

Пусть у вас все получается и все задуманное сбывается! Будьте счастливы!» - написала Загитова в Instagram.

 

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