Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения
Тренер Этери Тутберидзе сегодня, 24 февраля, отмечает день рождения. Ей исполнилось 47 лет.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила тренера с праздником.
«Этери Георгиевна, поздравляю вас с днем рождения! Для меня вы лучший тренер на всей планете! С вами мы прошли путь к олимпийскому золоту и другим медалям, и я очень горжусь, что однажды мне посчастливилось попасть к вам в группу.
Вы не просто тренируете, вы создаете фигурное катание, вкладывая всю свою душу, и мы, ваши ученики, хотим на вас равняться.
Я желаю вам крепчайшего здоровья, огромного терпения, великолепных программ, вдохновения, красоты, новых проектов и новых побед!
Пусть у вас все получается и все задуманное сбывается! Будьте счастливы!» - написала Загитова в Instagram.
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