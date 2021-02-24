ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Новости   //    Фигурное катание

Косторная опубликовала мотивационное послание к фигуристам

09:38
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Российская фигуристка Алена Косторная 23 февраля на своей странице в Instagram опубликовала новую запись.

В посте 17-летняя спортсменка дает жизненные советы своим коллегам.

«Тяжелый труд всегда окупается. На катке надо быть всегда активным, готовым, страстным, чтобы ни разу не пожалеть о своем выступлении», — подписала публикацию Косторная.

Алена Косторная — действующая чемпионка Европы по фигурному катанию.

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