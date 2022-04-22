Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слова Алексея Ягудина о желании Александрой Трусовой исполнять прыжок в пять оборотов.

«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит. Особенно у себя в социальных сетях. Я не знаю. Много всего было сказано, прав или не прав? Я считаю, что не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы. Если посмотреть на произвольную программу в личном зачете на Олимпийских играх, то она ее откатала безукоризненно и чисто. Контент был выполнен хорошо: в определенном месте и в определенное время, поэтому почему бы не выучить пятерной, если человеку хочется? Это развитие нашего спорта. Готова пятерному прыжку? Думаю, она готова. Это же Саша, она справится», — приводит слова Медведевой сайт matchtv.ru.

Ранее Ягудин написал в соцсетях: «А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально».

18 апреля Трусова рассказала о том, что хочет выучить пятерной прыжок.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Она первая исполнила два четверных в одной программе, а также первая исполнила три четверных.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой исполнительницей, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.