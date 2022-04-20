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Сегодня, 15:10

Ягудин — о прыжке Трусовой в пять оборотов: «А нет желания хоть раз откататься чисто с четверными и тройным акселем?»

Ягудин высказался о желании Трусовой выучить прыжок в пять оборотов
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Global Look Press
Алексей Ягудин в соцсетях.
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал намерение фигуристки Александры Трусовой разучить прыжок в пять оборотов.

«А нет случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально», — написал Ягудин в соцсетях.

Также специалист привет в пример японского фигуристка Юдзуру Ханю, который на Олимпиаде в Пекине попытался исполнить четверной аксель.

«Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему всё привело! Но он (Юдзуру Ханю — прим. «СЭ») хотя бы двукратный олимпийский чемпион», — добавил Ягудин.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Она первая исполнила два четверных в одной программе, а также первая исполнила три четверных.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой исполнительницей, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Фигурное катание
Александра Трусова
Алексей Ягудин
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