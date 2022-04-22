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Сегодня, 11:54

Первый канал покажет шоу Тутберидзе с участием Щербаковой, Валиевой и Загитовой

Роман Шишов
Корреспондент
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Олимпийские чемпионки Анна Щербакова, Камила Валиева и Алина Загитова, а также серебряные призеры Игр Евгения Медведева и Александра Трусова приняли участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое покажет Первый канал 24 апреля (начало — в 18.55), информирует пресс-служба телеканала.

Как отмечается, фигуристки продемонстрируют соревновательные программы, с которыми они уже установили ряд мировых рекордов и вышли на соревновательный лед Олимпиады в Пекине.

Также в шоу примут участие Виктория Синицына / Никита Кацалапов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Михаил Коляда, Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Арсений Федотов, Морис Квителашвили.

Александра Трусова
Алина Загитова
Анна Щербакова
Евгения Медведева
Камила Валиева
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