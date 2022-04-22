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Сегодня, 10:38

Евгения Медведева рассказала о реакции окружающих на ее откровенную фотосессию

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала matchtv.ru, как окружающие отреагировали на ее откровенную фотосессию для журнала MAXIM.

— Вспомните самый неожиданный фидбэк, который вы получили после того, как все увидели фотосессию в мужском журнале?

— Фидбэк? Не так много я сидела в соцсетях, не было много на это времени. Но среди комментариев я бы особо ничего не выделяла. Понятно, что люди разбились на два лагеря: за и против. Ну, а какая разница (смеется)? Главное, что я получила удовольствие. Обложка получилась классной! На самом деле много позитивных отзывов.

— Позитивные отзывы подбадривали вас в том, что вы сделали все правильно?

— Я просто знаю, что я сделала все правильно (смеется). Я очень благодарна людям, которые высказали лично свои комментарии в мой адрес.

— Как близкие отреагировали на фотосессию?

— Я без одобрения близких не пошла бы. Вокруг меня только любовь, поддержка. Поддержка моего каждого шага, решения. Все позитивно.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Фигурное катание
Евгения Медведева
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