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Медведева оценила выступление Семененко с короткой программой на «Гран-при» Канады

02:22
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала выступление Евгения Семененко в короткой программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере. Он набрал за свой прокат 87,71 балла.

«Если спасать прыжки — то только так. Женя спас прыжок, приземлив четверной сальхов в кораблик, и сохранил себе несколько баллов.
Перед первым элементом он осторожничал, но после прекрасного каскада, немного раскрепостился. Всегда нужно помнить, что если ошибаешься, то нужно вставать и продолжать. Дорожка шагов была наполнена изюмом. Мне очень понравился прокат», — сказала Медведева в эфире «Первого канала».

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Евгений Козинов все материалы автора
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