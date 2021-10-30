Медведева оценила выступление Семененко с короткой программой на «Гран-при» Канады

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала выступление Евгения Семененко в короткой программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере. Он набрал за свой прокат 87,71 балла.

«Если спасать прыжки — то только так. Женя спас прыжок, приземлив четверной сальхов в кораблик, и сохранил себе несколько баллов.

Перед первым элементом он осторожничал, но после прекрасного каскада, немного раскрепостился. Всегда нужно помнить, что если ошибаешься, то нужно вставать и продолжать. Дорожка шагов была наполнена изюмом. Мне очень понравился прокат», — сказала Медведева в эфире «Первого канала».