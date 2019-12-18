Медведева не против улучшить внешность с помощью пластической хирургии

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что спокойно относится к пластической хирургии.

— В характере ничего не хочу менять, — цитирует teleprogramma.pro Медведеву. — Благодаря своему характеру, с одной стороны, хорошему, с другой стороны — вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь. И вокруг меня те люди, которые мне нужны. А черты лица — да, согласна, я бы в себе кое-что поменяла.

Я спокойно отношусь к пластической хирургии. Если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной. Я бы изменила форму носа — с детства об этом говорю. А вот буду ли я это делать — большой вопрос.

Ближайшим стартом для 20-летней Медведевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.