Медведева комментирует на телевидении выступление мужчин на «Гран-при США»

В на первом этапе серии «Гран-при США» стартовали выступления мужчин в короткой программе. Соревнования в прямом эфире показывает «Первый канал». От России на турнир заявлен Артур Даниелян.

Комментирует по телевидению выступления фигуристов в Лас-Вегасе двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Напомним, 20-летняя фигуристка — обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница чемпионата России.