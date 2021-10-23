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Медведева комментирует на телевидении выступление мужчин на «Гран-при США»

06:00
История в Instagram Евгении Медведевой. Фото Instagram
История в Instagram Евгении Медведевой. Фото Instagram
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В на первом этапе серии «Гран-при США» стартовали выступления мужчин в короткой программе. Соревнования в прямом эфире показывает «Первый канал». От России на турнир заявлен Артур Даниелян.

Комментирует по телевидению выступления фигуристов в Лас-Вегасе двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Напомним, 20-летняя фигуристка — обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница чемпионата России.

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Евгений Козинов все материалы автора
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