Медведева комментирует на телевидении выступление мужчин на «Гран-при США»
06:00
В на первом этапе серии «Гран-при США» стартовали выступления мужчин в короткой программе. Соревнования в прямом эфире показывает «Первый канал». От России на турнир заявлен Артур Даниелян.
Комментирует по телевидению выступления фигуристов в Лас-Вегасе двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Напомним, 20-летняя фигуристка — обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница чемпионата России.
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