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Даниелян остался без каскада в короткой программе на этапе «Гран при» в США

06:17
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Российский фигурист Артур Даниелян с ошибками выступил в короткой программе на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Он прыгнул четверной сальхов с недокрутом, затем ошибся при приземлении с тройного лутца и не сумел добавить второй прыжок, оставшись без каскада. Тройной аксель Артур приземлил жестко — и получил небольшое снижение баллов.

17-летний фигурист набрал 68,73 балла за свой прокат.

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Евгений Козинов все материалы автора
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