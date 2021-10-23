Даниелян остался без каскада в короткой программе на этапе «Гран при» в США

Российский фигурист Артур Даниелян с ошибками выступил в короткой программе на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Он прыгнул четверной сальхов с недокрутом, затем ошибся при приземлении с тройного лутца и не сумел добавить второй прыжок, оставшись без каскада. Тройной аксель Артур приземлил жестко — и получил небольшое снижение баллов.

17-летний фигурист набрал 68,73 балла за свой прокат.