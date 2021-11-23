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Медведева и Милохин поцеловались в конце номера на «Ледниковом периоде»

17:33
Даня Милохин и Евгения Медведева после проката. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даня Милохин и Евгения Медведева после проката. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин, выступающие в паре на шоу «Ледниковый период», поцеловались в концовке номера по мотивам фильма «Человек-Паук».

Пара в точности скопировала сцену из фильма, где Мэри Джейн целует главного героя. Медведева поцеловала Милохина через маску.

Отвечая на вопрос Алины Загитовой после проката, Милохин согласился с Татьяной Тарасовой, сказавшей, что «номер без поцелуя уже не номер».

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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