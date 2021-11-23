Медведева и Милохин поцеловались в конце номера на «Ледниковом периоде»

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин, выступающие в паре на шоу «Ледниковый период», поцеловались в концовке номера по мотивам фильма «Человек-Паук».

Пара в точности скопировала сцену из фильма, где Мэри Джейн целует главного героя. Медведева поцеловала Милохина через маску.

Отвечая на вопрос Алины Загитовой после проката, Милохин согласился с Татьяной Тарасовой, сказавшей, что «номер без поцелуя уже не номер».