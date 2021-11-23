Загитова спросила Медведеву о поцелуе с Милохиным

Российская фигуристка, ведущая шоу «Ледниковый период» Алина Загитова спросила двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву и тиктокера Даню Милохина про поцелуй в концовке номера по мотивам фильма «Человек-Паук».

Пара в новом выпуске шоу выступила под совместный трек тиктокера с группой «Мумий Тролль», опубликованный на днях. Композиция называется «Башня», в его начале Милохин лезет на башню.

— Даня, в начале «Ледникового периода» ты сказал, что хочешь выступить под свой трек. Как ощущения?

— Очень круто получилось, вообще я хотел номер с Человеком-Пауком и под свою песню. Видимо, Илья [Авербух], чтобы я от него отвалил, решил совместить все в одно.

Медведева: Очень здорово под эту песню кататься. Современная русская музыка. Более современное найти было невозможно, потому что песня пока не вышла. Поздравляю, Даня, трек суперский.

— Можно сказать, что поцелуй в конце номера — ваша визитная карточка?

Медведева: Можно так сказать?

— Татьяна Анатольевна Тарасова считает, что номер без поцелуя — уже не номер.

Милохин: Тогда давайте будем считать так. (смеется)

— В песне поется про приличную девочку. Можно сказать, что это про Женю?

Милохин: Она, конечно, приличная... Скажем так, к ней это тоже относится.