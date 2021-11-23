Тарасова оценила новый номер Медведевой и Милохина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о прокате Евгении Медведевой и Дани Милохина в новом выпуске «Ледникового периода». Пара выступила под совместный трек тиктокера с группой «Мумий Тролль», опубликованный на днях.

— Им не надо объяснять, как кататься. Как они придумали, так и катаются. Подниматься вверх [на башню], переворачиваться, я сама это обожаю, но это другая работа, страх, ответственность. Ничего человек не боится, это очень по-мужски. Это хорошо, что у этого человека есть кураж, — сказала Тарасова.

В номере Милохин предстал в образе Человека-Паука, Медведева играла его девушку. Ошибок во время проката пара не допустила.

Пара является одной из лидирующих на проекте.