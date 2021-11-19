Медведева: «Алиев рассказал, что у него с четвертными прыжками дела обстоят не очень»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, в каком состоянии к этапу «Гран-при» во Франции подошел Дмитрий Алиев.

«Перед выездом Димы на это соревнование, я брала у него интервью, Я спрашивала про его подготовку. Он рассказал, что у него с четвертными прыжками дела обстоят не очень. Есть такой термин «прыжки разваливаются». Вроде ты их делаешь годами, все как обычно, но что-то не то. Но только время все расставит по местам», — заявил Медведева.