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Майя Хромых: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео

17:37
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Майя Хромых в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22 выступила с короткой программой прошлого сезона, поставленную под композицию I'll Take Care of You Бет Харт и Джо Бонамассы.

Она прыгнула двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп — все элементы без ошибок.

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Иван Шитик все материалы автора

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