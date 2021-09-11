Майя Хромых: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео
17:37
Майя Хромых в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22 выступила с короткой программой прошлого сезона, поставленную под композицию I'll Take Care of You Бет Харт и Джо Бонамассы.
Она прыгнула двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп — все элементы без ошибок.
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