Елизавета Нугуманова: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео
17:35
Елизавета Нугуманова выступила с короткой программой прошлого сезона, поставленной под музыку из оперетты австрийского композитора Иоганна Штрауса «Летучая мышь».
Фигуристка сделала тройной лутц с недокрутом, каскад из двух тройных риттбергеров (на обоих — недокруты, второй понижен до двойного), двойной аксель.
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