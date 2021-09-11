Елизавета Нугуманова: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео

Елизавета Нугуманова выступила с короткой программой прошлого сезона, поставленной под музыку из оперетты австрийского композитора Иоганна Штрауса «Летучая мышь».

Фигуристка сделала тройной лутц с недокрутом, каскад из двух тройных риттбергеров (на обоих — недокруты, второй понижен до двойного), двойной аксель.