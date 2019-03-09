Мария Сотскова: "Рада, что этот сезон закончился. Надо обнулиться и начать все заново"

Российская фигуристка Мария Сотскова после произвольной программы на красноярской Универсиаде подвела итоги своего сезона.

– Я рада, что закончился этот старт, этот сезон. Теперь нужно обнулиться – и будем начинать все заново, – сказала Сотскова. – Сегодня мне пришлось по ходу ориентироваться, куда добавлять каскад и что делать, потому что первый лутц опять не получился, пришлось к флипу добавлять. Тройной не смогла добавить. И в целом дальше тоже были корректировки. Но я боролась здесь за каждый элемент, шла до конца, чего не случилось на чемпионате России.

Итоги сезона? Я благодарна за этот опыт – он делает меня сильнее. Большое спасибо команде, семье, которые меня поддерживают. Начнем все сначала. (Егор Бычков)