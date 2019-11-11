Чемпионка мира-1999 в женском одиночном катании Мария Бутырская отметила, что претензии судей к прыжкам Алины Загитовой и Анны Щербаковой не вполне обоснованы.

— Лутц, флип — это сложная история, — цитирует портал Teamrussia.pro Бутырскую. — У Алины Загитовой стали находить неясное ребро — это вообще очень странно. Неясное ребро — это ведь не ошибка, бригада как бы говорит: «Мы не поняли». У Алины я, честно говоря, не замечала этого вообще, у Ани тоже ярко выраженного не вижу. У Жени (Медведевой — прим. Team Russia) вот, например, действительно оно есть. Не знаю, возможно, так снимают и специально показывают это внутреннее ребро четкое. Конечно, надо присматриваться, но не всегда нам виден нужный ракурс.

Те же недокруты — речь ведь идет не о половине оборота, а максимум о четверти — по сути, это чистый прыжок. Если фигуристка не из нашей страны, ей могут это простить. Никто не хочет видеть в финале «Гран-при» шесть русских девочек. Зачем его тогда вообще проводить? Вот и получается, что некоторым спортсменкам чуть легче чуть-чуть.

Но когда все идеально, как у Алены, к примеру, никто и не придирается. Мы в любом случае на голову сильнее. У той же Щербаковой — вроде бы, здесь сняли и там сняли, но она все равно лучше всех. Набирает высокие баллы, несмотря на то, что пытаются ошибки найти. Четыре этапа прошло — везде выиграли русские фигуристки, осталось два — думаю, будут снова победы наших девочек.