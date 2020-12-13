Мария Бутырская: «Не думаю, что Самоделкина теснит Трусову»

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская рассказала «СЭ» о проблемах фигуристок поколения Трусовой, Щербаковой, Косторной в связи с пандемией и об отмене ледовых шоу на Новый год.

— Отмененные из-за ковида предыдущий чемпионат мира, сейчас — чемпионат Европы создают определенные трудности для карьеры фигуристок поколения Щербаковой, Трусовой, Косторной. В следующем сезоне придет Валиева, и будет уже сложнее победить. Справедлива ли к ним судьба?

— Фигурное катание — сейчас очень молодой вид спорта. Кроме Лизы Туктамышевой, он для всех очень краткосрочный: успел, попал в свой возраст, показал себя победителем и ушел. Хорошо, что сейчас высокая конкуренция, которая давит сзади. Но девчонки все равно пока еще молодые, им только-только надо начинать развиваться, кататься. Почему вы списываете со счетов Аню Щербакову? Она тоже с четверными прыжками и катается красиво очень. Почему она не может конкурировать с Валиевой? Да все могут. И Саша Трусова, просто ей надо восстановить свои четверные прыжки. Судьба судьбой, но все оказались в таком положении: все спортсмены, все фигуристы. Тот, кто выйдет из такой ситуации, тот и будет дальше бороться.

— Самоделкина вчера попыталась прыгнуть четверной риттбергер на чемпионате Москвы. Не получилось, но это первая попытка исполнения этого прыжка на соревнованиях в мире. Как оцениваете этот факт?

— К сожалению, я эту попытку не видела. Они разные бывают: реальная, но не получившаяся попытка, 50 на 50 выполнен прыжок, а бывает просто пробуют. Многие сейчас что-то делают, и иностранцы пытаются аксель в 3,5 оборота изобразить. На все это смотришь и думаешь: «Зачем они это делают, если прыжка, по сути, и нету? Чтобы соперники начали бояться?». Не думаю, что Самоделкина теснит Трусову. Саша — уже такая рекордсменка, такое количество прыжков показала в своих программах. Она по-прежнему останется пока рекордсменкой.

— В этот Новый год почти не будет ледовых шоу с участием фигуристов. Большой ли это удар для спортсменов в финансовом и моральном плане?

— Честно говоря, ведущие спортсмены никогда не выступают на новогодних праздниках и шоу. У действующих спортсменов только заканчивается страны, по идее, начинается подготовка к чемпионату Европы, поэтому обычно времени у них на это нет. Они понимают, что нельзя столько времени тратить на шоу без правильных прокатов, без полноценных тренировок, которые направлены на подготовку к соревнованиям. Те спортсмены, которые уже закончили, кончено, для них это очень большое, денежное подспорье. Наверно, тяжеловато, грустно. Там ты и работаешь, и общаешься с людьми, и все это перед зрителями. Конечно, всего этого будет не хватать спортсменам, которые уже отошли от большого спорта.

(Екатерина Звенигородская)