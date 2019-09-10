Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева после выступления на контрольных прокатах сборной России, которые проходили в Москве, разместила в Instagram юмористический пост о начале сезона.

— Мальчик, ты не понял, водички нам принеси. Мы в сезон идем, — подписала Туктамышева свою фотографию.

Первым соревнованием фигуристки в сезоне будет турнир серии «челленджер» Lombardia Trophy, который пройдет 13-19 сентября в итальянском Бергамо. Одними из ее соперниц будут чемпионка Европы Софья Самодурова и чемпионка страны Анна Щербакова.