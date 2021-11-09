Лоренцо Магри, тренер итальянского фигуриста Даниэля Грассля, сказал, что среди российских фигуристок выделяет Елизавету Туктамышеву.

«Я фанат всех девушек, — цитирует Магри Чемпионат.com. — Но я невероятно сильно люблю Елизавету Туктамышеву. Может, технически она не самая лучшая, но то, что она делает на данный момент, просто поражает. Снимаю шляпу, для меня она номер один. Остальные — молодые девушки, иногда им не хватает душевности, но они хорошие и работоспособные. Но не могу сказать, что влюблен в их программы.

Я скучаю по Каролине Костнер, которая была здесь на Гран-при, Эшли Вагнер, Мишель Кван, Саше Коэн... Скучаю по харизме женщин, которые постарше. Эти девочки — они ещё неразвиты как женщины, чтобы полностью выражать свои эмоции. Надеюсь, что некоторые из них смогут выступать до того возраста, когда повзрослеют и по-женски смогут это выразить. Надеюсь на это во имя фигурного катания и для болельщиков.

Иначе есть риск для самой России, потому что в такой ситуации теряется множество талантливых спортсменок. Если девушке исполняется 16 лет, а у нее нет контента для попадания на Олимпиаду, то она перестает кататься. Это очень сложно. Существует риск, что перестанут появляться кумиры, а ведь именно они побуждают детей кататься на коньках. Спортсмены, которые приобрели опыт, сменили тренера, программу, хореографа, решились на совместную работу с танцором балета, они интереснее публике и у них богаче путь в спорте".

19-летний Даниэль Грассль в текущем сезоне занял третье место на «Гран-при Италии».