Медведева и Милохин не стали отвечать на вопрос о том, целовались ли они в конце номера

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин прокомментировали свой прокат в новом эпизоде шоу «Ледниковый период».

Алина Загитова: — Каково это растрогать до слез своим номером?

Евгения Медведева: — Это показатель того, что у нас получилось.

Даня Милохин: — Если честно, то у меня тоже такой комочек в горле пробежал.

А.З. (Милохину): — От чего у тебя такой артистизм? Немного от тик-тока?

Д.М.: — Это от Жени и от Ильи.

Е.М.: — И от природы еще.

Д.М.: — И от мамы.

А.З. (Милохину): — Мне показалось, что у тебя чуть-чуть тряслись ноги. Ты волновался сегодня?

Д.М.: — Да, я волновался, как обычно, на самом деле. Но я не заметил, что ноги тряслись.

А.З.: — Мне кажется, всех интересует, в конце вы все-таки поцеловались, или это был сценический поцелуй?

Д.М.: — Это наш секрет.

А.З.: — Надеюсь, на ушко вы потом мне скажете.