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Галустян — о Медведевой и Милохине: «Вы очень подходите друг другу как пара»

19:12
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский актер, член жюри «Ледникового периода» Михаил Галустян прокомментировал номер Евгении Медведевой и Дани Милохина в новом выпуске шоу.

Михаил Галустян: — Даня, ты очень классно катаешься! Никто не выговорил об этом. Или ты тупо сейчас научился за все это время так кататься?

Алексей Ягудин: — Миш, кому-то дано так кататься, а кому-то...

М.Г.: — А кто-то сразу сидит как члени жюри. Вы очень подходите друг другу как пара. Кому как ни молодым играть Ромео и Джульетту. Женя, вы такая трогательная на льду. Мне очень понравился номер. Спасибо вам большое. Я буду говорить только за артистизм, мне безумно все понравилось. А остальное скажет наш гуру и мастер, Татьяна Анатольевна.

Медведева и Милохин на данный момент находятся в тройке сильнейших пар «Ледникового периода».

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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