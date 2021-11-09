Российский актер, член жюри «Ледникового периода» Михаил Галустян прокомментировал номер Евгении Медведевой и Дани Милохина в новом выпуске шоу.

Михаил Галустян: — Даня, ты очень классно катаешься! Никто не выговорил об этом. Или ты тупо сейчас научился за все это время так кататься?

Алексей Ягудин: — Миш, кому-то дано так кататься, а кому-то...

М.Г.: — А кто-то сразу сидит как члени жюри. Вы очень подходите друг другу как пара. Кому как ни молодым играть Ромео и Джульетту. Женя, вы такая трогательная на льду. Мне очень понравился номер. Спасибо вам большое. Я буду говорить только за артистизм, мне безумно все понравилось. А остальное скажет наш гуру и мастер, Татьяна Анатольевна.

Медведева и Милохин на данный момент находятся в тройке сильнейших пар «Ледникового периода».