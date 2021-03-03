Леонова отреагировала на возможное возвращение Косторной к Тутберидзе

Вице-чемпионка мира 2012 Алена Леонова прокомментировала возможное возвращение фигуристки Алены Косторной к Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко? летом 2020 года.

«Причины могут быть совершенно разные. Евгений сам говорил, что Алена старается, тренируется. Может быть, не устроил подход Евгения, или же они просто не сошлись характерами. Можно ли говорить, что непопадание на чемпионат мира стало последней каплей для Алены? Об этом надо было думать раньше», — сказала Леонова «СЭ».

Ранее, 3 марта, ТАСС сообщил, что Косторная намерена вернуться в группу к своему бывшему тренеру Тутберидзе. Как отмечает агентство со ссылкой на источник, переговоры прошли в среду.

(Владимир Пушкарев)