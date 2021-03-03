Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «СЭ» возможное возвращение Алены Косторной к группе Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.

«Я думаю, это не уход от Плющенко, просто результаты показывают, что она идет в неправильном направлении, — сообщил Жулин «СЭ». — От чемпионки мира Алена скатилась до человека, который не попадает никуда в состав. В такой ситуации необходимо принимать подобные решения. Либо ты катаешься, борешься и все время в конкуренции, либо... Я не знаю, очень сильно упали результаты. Ковид ли это? Тепличные условия или еще что-то? Не знаю, но, если Алена приняла такое решение, значит ее что-то не устраивает».

Жулин предположил, что переход может пойти на пользу Косторной.

«Я думаю, это будет полезно. Тут вот какое дело, Этери зарекомендовала себя, как лучший тренер женского одиночного катания в мире за последние лет шесть. Если Алена не закатается у Этери Тутберидзе, значит поезд ушел, и Косторная больше нигде не закатается. У Тутберидзе есть система работы, а это очень важно. Если обратить внимание на какой-либо последний чемпионат, кубок или любой другой турнир, почти всегда тройка — это Тутберидзе», — добавил Жулин.

Ранее, 3 марта, ТАСС сообщил, что Алена Косторная намерена вернуться в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Как отмечает агентство со ссылкой на источник, переговоры прошли в среду.

(Артем Бухаев)