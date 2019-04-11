Лазукин - пятый после короткой программы на командном ЧМ, Россия потеряла лидерство в общем зачете турнира

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Натан Чен лидирует после короткой программой на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке. Он набрал за свой прокат 101,95 балла.
Американец Винсент Чжоу (100,51) занимает второе место. Замыкает тройку сильнейших японец Шома Уно (92,78).
Лучший из россиян - Андрей Лазукин показал лучший результат в сезоне, набрав 88,96 балла. Он занимает пятое место.
Еще один россиянин Александр Самарин провалил короткую программу, допустив два падения. Он набрал за свой прокат 71,84 балла и занимает последнее, 12-е место.
Таким образом, Лазукин заработал 8 баллов в зачет сборной России, Самарин - 1. Россия занимает третье место в общем зачете турнира после первого дня соревнований.
Фукуока (Япония)
Командный чемпионат мира
Мужчины
Короткая программа
1. Натан Чен (США) - 101,95
2. Винсент Чжоу (США) - 100,51
3. Шома Уно (Япония) - 92,78
4. Кейдзи Танака (Япония) - 89,05
5. Андрей Лазукин (Россия) - 88,96
6. Маттео Риццо (Италия) - 87,64
7. Нам Нгуен (Канада) - 87,57
8. Кевин Аймо (Франция) - 85,22
9. Киган Мессинг (Канада) - 79,75
10. Даниэль Грассль (Италия) - 79,68
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 72,56
12. Александр Самарин (Россия) - 71,8
Командный турнир
1. США - 50
2. Япония - 48
3. Россия - 38
4. Франция - 27
5. Канада - 26
6. Италия - 24
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