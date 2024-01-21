Васильев не думает, что фигуристки могут заменить артистов в России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, могут ли приостановившие спортивную карьеру фигуристки заменить артистов в России.

«Не считаю, что фигуристки могут заменить артистов в России. Это плохая идея даже для самих фигуристок. Они не для этого учились, и мир шоу-бизнеса может их очень сильно обидеть и расстроить. Фигуристам лучше заниматься своим делом и радовать всех своими прокатами и результатами. А артисты будут заниматься своим делом, у нас хватает артистов в России, которые могут развлекать и увлекать народ. Даже после отъезда многих звезд из страны, у нас много талантливых людей», — сказал Васильев Sport24.

В декабре Александра Трусова выпустила вторую песню. 19-летняя спортсменка записала ее вместе с двумя другими фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.