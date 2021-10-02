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Ксения Бородина поделилась эмоциями после дебюта на шоу «Ледниковый период»

19:12
Ксения Бородина (в центре).
Ксения Бородина (в центре).
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Известная ведущая Ксения Бородина поделилась эмоциями после дебюта на шоу Первого канала «Ледниковый период».

— Ну все, сейчас будет... Я вообще как во сне была. Для меня это одна секунда была, — сказала Соловьева после первого выступления в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

— Сон был хороший? — уточнила ведущая, фигуристка Алина Загитова.

— Для меня, да. Пусть кому-то и не понравилось. Я приняла к сведению мнение судей.

Долго не соглашалась на участие в шоу, потому что знала, что будет очень сложно. Меня давно приглашали., — ответила Бородина.

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Иван Шитик все материалы автора

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