Ксения Бородина поделилась эмоциями после дебюта на шоу «Ледниковый период»

Известная ведущая Ксения Бородина поделилась эмоциями после дебюта на шоу Первого канала «Ледниковый период».

— Ну все, сейчас будет... Я вообще как во сне была. Для меня это одна секунда была, — сказала Соловьева после первого выступления в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

— Сон был хороший? — уточнила ведущая, фигуристка Алина Загитова.

— Для меня, да. Пусть кому-то и не понравилось. Я приняла к сведению мнение судей.

Долго не соглашалась на участие в шоу, потому что знала, что будет очень сложно. Меня давно приглашали., — ответила Бородина.