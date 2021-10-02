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Хавронина и Чиризано заняли первое место на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске

18:50
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Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли этап юниорского «Гран-при» в Гданьске. По сумме двух программ пара набрала 168,96 балла.

Второе место заняли Изабелла Флоре и Димитри Царевски (154,34). Тройку замкнули Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич из Кипра (148,95).

Еще одна российская пара Ольга Мамченкова и Марк Волков получила по сумме выступлений 147,61 балла и заняла четвертое итоговое место.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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