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Сегодня, 18:45

Кожевникова прокомментировала инцидент с Горбачевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный психолог Елизавета Кожевникова прокомментировала инцидент с российской фигуристкой Алиной Горбачевой.

«Если в рамках профессионального спорта взрослые люди хотят от несовершеннолетнего спортсмена результата и пытаются валидировать это нечестными способами, рассказывая о том, что спорт — это деньги, слава, социальный лифт и так далее, значит, они должны найти способ канализировать эмоции, которые рождаются под хронической перенагрузкой. Если этого не делается, наступает срыв. Я говорю сейчас не о конкретном случае, а о тех процессах, которые имеют место в спорте в целом и в фигурном катании в частности. В этом виде спорта рано начинается нагрузка, много негативных, токсичных способов заставить ребенка эту нагрузку выполнять, это всегда вызывает очень сильные эмоции. Если человек не умеет их регулировать, он начинает справляться с ситуацией так, как умеет. Реагирует уходами из дома, отказом подчиняться, вплоть до суицидальных попыток или их имитации», — приводит слова Кожевникова RT.

16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. Девочку нашли вечером 29-го числа и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1196089-kozhevnikova-gorbachyova-sryv
Фигурное катание
Алина Горбачева
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