Роднина не верит в возвращение Щербаковой на реальные соревнования

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об Анне Щербаковой.

«Показательные выступления и шоу — это абсолютного нормальная практика для спортсменов, ушедших из спорта высоких достижений. В возвращение Щербаковой на реальные соревнования не верю. Девушка добилась главного — олимпийского золота. После таких достижений сейчас не принято выступать дальше», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Фигуристка включена в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.