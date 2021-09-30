Костюкович и Брюханов лидируют после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске

Российские фигуристы Полина Костюкович и Алексей Брюханов лидируют после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске. За свое выступление пара получила 63,76 балла.

На втором месте еще одна российская пара — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (61,30). Тройку замкнули Анастасия Смирнова и Данил Сияница из США (55,07).

Россияне Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков занимают четвертое место (53,28).

Произвольные программы фигуристы представят 1 октября.

Гданьск

«Гран-при» среди юниоров, 6-й этап

Пары

Короткая программа

1. Полина Костюкович — Алексей Брюханов (Россия) — 63,76

2. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов (Россия) — 61,30

3. Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 55,07

4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков (Россия) — 53,28