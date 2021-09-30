Костюкович и Брюханов лидируют после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске
Российские фигуристы Полина Костюкович и Алексей Брюханов лидируют после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске. За свое выступление пара получила 63,76 балла.
На втором месте еще одна российская пара — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (61,30). Тройку замкнули Анастасия Смирнова и Данил Сияница из США (55,07).
Россияне Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков занимают четвертое место (53,28).
Произвольные программы фигуристы представят 1 октября.
Гданьск
«Гран-при» среди юниоров, 6-й этап
Пары
Короткая программа
1. Полина Костюкович — Алексей Брюханов (Россия) — 63,76
2. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов (Россия) — 61,30
3. Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 55,07
4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков (Россия) — 53,28
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