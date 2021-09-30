Лутфуллин занимает первое место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске
21:17
Российский фигурист Глеб Лутфуллин занимает первое место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске. За прокат он получил 76,06 балла.
Еще один россиянин — Егор Рухин идет на второй позиции (71,43). Тройку замкнул Джейкоб Санчес из США (70,92).
Произвольные программы юноши представят 2 октября.
Гданьск, Польша
«Гран-при» среди юниоров, 6-й этап
Юноши
Короткая программа
1. Глеб Лутфуллин (Россия) — 76,06 балла
2. Егор Рухин (Россия) — 71,43 балла
3. Джейкоб Санчес (США) — 70,92
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