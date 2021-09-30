Российский фигурист Глеб Лутфуллин занимает первое место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске. За прокат он получил 76,06 балла.

Еще один россиянин — Егор Рухин идет на второй позиции (71,43). Тройку замкнул Джейкоб Санчес из США (70,92).

Произвольные программы юноши представят 2 октября.

Гданьск, Польша

«Гран-при» среди юниоров, 6-й этап

Юноши

Короткая программа

1. Глеб Лутфуллин (Россия) — 76,06 балла

2. Егор Рухин (Россия) — 71,43 балла

3. Джейкоб Санчес (США) — 70,92