Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске (Польша). За прокат она получила 71,91 балла.

На втором месте Син Чиа из Южной Кореи (67,28). Тройку замкнула Клэр Сео из США (62,19).

Еще одна россиянка — Елизавета Куликова занимает промежуточное четвертое место (60,10 балла).

Произвольные программы фигуристки представят 1 октября.

Гданьск

«Гран-при» среди юниоров, 6-й этап

Девушки

Короткая программа

1. Софья Акатьева (Россия) — 71,91

2. Син Чиа (Южная Корея) — 67,28

3. Клэр Сео (США) — 62,19

4. Елизавета Куликова (Россия) — 60,10