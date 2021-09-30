Акатьева выиграла короткую программу на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске
16:05
Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске (Польша). За прокат она получила 71,91 балла.
На втором месте Син Чиа из Южной Кореи (67,28). Тройку замкнула Клэр Сео из США (62,19).
Еще одна россиянка — Елизавета Куликова занимает промежуточное четвертое место (60,10 балла).
Произвольные программы фигуристки представят 1 октября.
Гданьск
«Гран-при» среди юниоров, 6-й этап
Девушки
Короткая программа
1. Софья Акатьева (Россия) — 71,91
2. Син Чиа (Южная Корея) — 67,28
3. Клэр Сео (США) — 62,19
4. Елизавета Куликова (Россия) — 60,10
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