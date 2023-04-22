Косторная рассказала о реакции Буяновой на ее переход в парное катание

Чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» рассказала, как тренер Елена Буянова отреагировала на ее переход в парное катание. Она также поделилась, как сложилась их с Георгием Куницей пара.

— Алена, Гоша, теперь можно рассказать — как сложилась ваша пара?

Алена: — Да как, Гоша поздравил меня с днем рождения, а я пригласила его покататься в шоу.

— Это было еще в августе?

Георгий: — Да, а в октябре мы уже выступали в шоу. И там уже потихоньку, ближе к ноябрю...

Алена: — Концу октября — началу ноября, да — я сказала, что, наверное, останусь в парном.

— Как на это отреагировала Елена Германовна [Буянова]?

Алена: — Получилось, наверное, не очень красиво с моей стороны. Я каталась и там и там. Сразу сказала, что мне больно прыгать, а с парными элементами было не так. Меня не поняли. Подумали, наверное, что я обманываю. По факту действительно было так: когда-то больно, когда-то нет. Я не могу сказать, что мне нравилось в парном, а в одиночном нет. Реально было больно. Я выступала в шоу, у меня начинало болеть бедро. Это все из-за того, что мне вообще нельзя было кататься после операции. Потом проходило какое-то время — и я выходила на лед к Сергею Сергеевичу [Рослякову], там даже по полторы-две тренировки катались. И раза два в неделю я появлялась у Елены Германовны. Конечно, она переживала насчет этого. Думаю, что понимала — спортсмен скоро уйдет. Меня вызывали на разговоры: почему не хожу на ОФП, на другие занятия? А я не могла ходить на них, потому что после одних занятий бежала на другие в Медведково.