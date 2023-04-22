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Сегодня, 21:00

Косторная назвала цели их с Куницей пары на предстоящий сезон

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная в интервью «СЭ» обозначила цели их с Георгием Куницей пары на ближайшее будущее. Спортсменка также отметила, что их тандем стремится исполнять чисто конкурентоспособный контент.

— Учитывая, что на этапах российского «Гран-при» лидеры не будут выступать вместе, то можно цепляться за медали.

Алена: — Где-то да, можно что-то цепануть. Но рано о чем-то говорить, пока мы не сможем выйти и откатать тот контент, с которым мы будем конкурентоспособными. Чтобы нас рассматривали как пару, которая нацелена на результат. А не на ту, которая только вышла и где-то барахтается. Второй вариант нас не устраивает.

— А есть какие-то пары-ориентиры, на которые вы равняетесь?

Алена: — Я бы очень хотела делать выбросы как китайцы — олимпийские чемпионы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

— Контрольные прокаты — выполнимая цель?

Алена: — У нас есть глобальная цель, к которой мы будем идти. Но пока это невозможно по многим причинам, не зависящим от нас. Контрольные прокаты — это отправная точка.

Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница. «Надоело, что мусолят мои переходы. У меня началась новая жизнь!» Косторная после первого полноценного проката в парах

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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