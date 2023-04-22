Партнер Косторной пошутил о риске «взрыва» на тренировках

Выступающие в паре российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница рассказали «СЭ» об отношениях между собой в тренировочном процессе.

— Какие вы на тренировках?

Алена: — Гоша очень спокойный, терпеливый. Мне кажется, что даже иногда чересчур терпеливый. В плане того, что я постоянно пытаюсь вывести его на эмоции, а он держится. А мне не хватает иногда от него ответной реакции.

Георгий: — Мне кажется, что если я дам ответ, то произойдет взрыв. Алена достаточно эмоциональная и взрывная девочка.

— Ну это нормально для женщин.

Георгий: — Я поэтому спокойно и реагирую нормально на это.

— На тренировках ругаетесь?

Алена: — Когда как.

Георгий: — Нет, ну бывает. Но не постоянно.

Алена: — Ну да, не так, что выходим за пределы дома — и начинается ругань друг на друга.

Георгий: — Но не бывает такого, что все идеально.

— Вопрос в том, помогает ли это.

Алена: — Мне, кстати, отчасти эти «психи» помогают. На эмоциях и на истерике я иногда более трудоспособная. Конечно, так я быстрее перегораю. Но иногда это очень хорошо мне помогает в плане исполнения элементов — наводится резкость. И я перестаю вязнуть в ногах.