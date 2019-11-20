Косторная планирует исполнить три тройных акселя на этапе «Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная планирует исполнить три тройных акселя в двух программах на этапе серии «Гран-при» в Японии, сообщается на официальном сайте ISU. Ожидается, что один прыжок будет сольным в короткой программе, а два других тройных акселя — в произвольной программе (сольно и в каскаде с двойным тулупом).

Ранее 16-летняя фигуристка исполняла подобный контет на победном для нее этапе «Гран-при» во Франции. Для попадания в Финал серии Косторной будет достаточно занять любое место в тройке сильнейших.

Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени.

Кихира планирует исполнить четверной сальхов на японском этапе «Гран-при». И три тройных акселя в двух программах