Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Косторная планирует исполнить три тройных акселя на этапе «Гран-при в Японии

11:48
Теги:

Российская фигуристка Алена Косторная планирует исполнить три тройных акселя в двух программах на этапе серии «Гран-при» в Японии, сообщается на официальном сайте ISU. Ожидается, что один прыжок будет сольным в короткой программе, а два других тройных акселя — в произвольной программе (сольно и в каскаде с двойным тулупом).

Ранее 16-летняя фигуристка исполняла подобный контет на победном для нее этапе «Гран-при» во Франции. Для попадания в Финал серии Косторной будет достаточно занять любое место в тройке сильнейших.

Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени.

Кихира планирует исполнить четверной сальхов на японском этапе «Гран-при». И три тройных акселя в двух программах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир