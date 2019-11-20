Кихира планирует исполнить четверной сальхов на японском этапе «Гран-при». И три тройных акселя в двух программах

Японская фигуристка Рика Кихира на домашнем для нее этапе серии «Гран-при» планирует исполнить четверной сальхов в произвольной программе, cообщается на официальном сайте ISU.

Также 17-летняя фигуристка, как и в Канаде, планирует исполнить тройной аксель сольно в короткой программе и два этих прыжка в произвольной — сольно и в каскаде c двойным тулупом. Также стоит отметить, что Кихира усложнила и остальную прыжковую часть произвольной программе, в частности в ней запланировано сразу два каскада «3-3» — из тройных лутца и тулупа, а также флипа и сальхова через ойлер.

Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени. Из россиянок в Саппоро выступят Алина Загитова, Алена Косторная и Софья Самодурова.