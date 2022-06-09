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Сегодня, 14:30

Косторная — об одинаковых программах Трусовой и Усачевой: «Это было странно»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в большом видеоинтервью «СЭ» рассказала о том, как у фигуристов совпадают программы.

— Еще не пришло время объявить новые программы?

— Нет, обычно это делается на сборах, когда основные постановки начинаются. Чтобы никто не повторял музыку. Потому что порой приезжаешь на соревнования, а там катают 20 человек один и тот же «восток», потом 20 человек одну и ту же «классику» в одной обработке, и ты сидишь и думаешь: «Ребята, это что?»

— У тебя что-то подобное было?

— У Саши Трусовой и Даши Усачевой абсолютно одинаковые «Ромео и Джульетта». Саша катала злой рок, а Даша — именно Джульетту, но музыка была одна.

— А они между собой это обсуждали?

— Не знаю, чья это была задумка. Специально пытались это сделать или нет, не могу сказать. Но это немного странно.

— Вернемся к твоим программам. Может, хотя бы намекнешь, что это может быть?

— Короткая программа — это что-то огненное и яркое. А произвольная — это мои любимые «сопливые» мотивы. Рассказываю серьезную историю.

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