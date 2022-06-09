Косторная раскрыла подробности решения уйти от Тутберидзе к Буяновой

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в большом видеоинтервью «СЭ» ответила на вопрос об уходе от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой:

— Когда я сидела с переломом руки, уже практически выходила на лед. Вроде бы отлечилась, возможно, последняя неделя оставалась. Я поняла, что, наверное, смысла продолжать сотрудничество (с Этери Тутберидзе. — Прим. «СЭ») нет. Да и тренеры неоднократно говорили, что уже все. Олимпийский сезон прошел. Четыре года тянуть друг друга — какой в этом смысл? И я поняла для себя, что, скорее всего, буду переходить. Потом я вышла на лед, мы встретились с тренерами, они мне сказали примерно то же самое. И мы решили, что, наверное, все надо прекращать. И что я пойду пробоваться к Елене Германовне.

Сразу после того, как мы расстались с Этери Георгиевной, я позвонила Александру Когану (гендиректор ФФККР. — Прим. «СЭ»), объяснила ситуацию. Так и так, приняла решение. Дело было в субботу, он попросил взять паузу до понедельника. В понедельник я сидела в салоне с волосами, мне позвонили, попросили набрать Елене Германовне. Послушать, что она скажет. Елена Германовна уже знала на тот момент, что я ей позвоню. Мы с ней пообщались, и уже через полторы недели я вышла на лед, — рассказала Косторная.