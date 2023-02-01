Бетина Попова подтвердила, что Косторная начала тренировки в группе Сергея Рослякова

Чемпионка Европы Алена Косторная приступила к тренировкам в группе Сергея Рослякова вместе со своим партнером Георгием Куницей. Об этом рассказала тренер пары Бетина Попова.

«Да, это так. Приехали красивые, загорелые, только ноги комары покусали. Настроение отличное. Сейчас вот разминаются», — сказала тренер «СЭ».

16 января стало известно, что 19-летняя российская фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Спортсменка будет выступать с партнером по шоу Георгием Куницей.