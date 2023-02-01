Косторная возобновила тренировки в группе Рослякова после возвращения с отдыха

Российская фигуристка Алена Косторная и ее новый партнер Георгий Куница вернулись к тренировкам после возвращения с отдыха.

«Вчера провели первую тренировку после возвращения с отдыха. В основном скользили, сложных элементов пока не делали — тренеры не дают нагружать травмированную руку. Она еще не зажила, на это уйдет еще минимум две недели. На отдыхе времени даром старались не терять — тренировались без льда, отрабатывали вещи, которые позволяла делать травма руки», — приводит ТАСС слова Косторной.

16 января стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Спортсменка будет выступать с партнером по шоу Георгием Куницей.