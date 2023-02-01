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Сегодня, 15:19

Росляков — о работе с Косторной: «Она молодец! Пока полноценно не общались, нужно выделить время»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер Сергей Росляков ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о работе с Аленой Косторной.

«Она молодец! Пока полноценно не общались. Надо какое-то время выделить, чтобы поговорить. Она приходила на тренировку вчера, но все так заняты, всем хотелось сделать побольше элементов, что не было времени просто поговорить. Работали без остановки. Выступления на соревнованиях? Мне тоже интересно. Вот поговорим с ней и узнаем. Сроков в этом не существует», — сказал Росляков «СЭ».

16 января стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Спортсменка будет выступать с партнером по шоу Георгием Куницей.

Фигурное катание
Алена Косторная
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