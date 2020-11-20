Косторная исполнила короткую программу без тройного акселя на этапе «Гран-при» в Москве

Чемпионка Европы Алена Косторная чисто исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве.

Фигуристка сделала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Спортсменка не стала исполнять свой коронный элемент, тройной аксель, который она вставляла в свои программы в прошлом сезоне.

Она набрала 78,84 балла за свой прокат и занимает промежуточное первое место.