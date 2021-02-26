Косторная или Туктамышева: кто поедет на ЧМ? Live о фигурном катании на «СЭ» — в 15.00!
11:00
За день до финала Кубка России, 26 февраля в 15:00, на YouTube-канале «СЭ» журналисты Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Рустам Имамов обсудят следующие темы с вашим участием:
— Главная интрига финала Кубка России: Косторная vs Туктамышева;
— Травма Александры Трусовой: что об этом известно и что будет дальше?
— Мужской турнир: кто будет бороться за вторую путевку на чемпионат мира?
— Парные интриги: пропуск соревнований Бойковой и Козловским, кто поедет на чемпионат мира?
— Подготовка к главному старту сезона: последние новости о подготовке к ЧМ.
Мы ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь! До встречи!
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