За день до финала Кубка России, 26 февраля в 15:00, на YouTube-канале «СЭ» журналисты Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Рустам Имамов обсудят следующие темы с вашим участием:

— Главная интрига финала Кубка России: Косторная vs Туктамышева;

— Травма Александры Трусовой: что об этом известно и что будет дальше?

— Мужской турнир: кто будет бороться за вторую путевку на чемпионат мира?

— Парные интриги: пропуск соревнований Бойковой и Козловским, кто поедет на чемпионат мира?

— Подготовка к главному старту сезона: последние новости о подготовке к ЧМ.

Мы ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь! До встречи!