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Коляда прилетел на турнир в Гаагу после решения проблем на пересадке в Москве

25 февраля 2021, 23:22
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Чемпион России по фигурному катанию, бронзовый призер ЧМ Михаил Коляда прилетел в Гаагу (Нидерланды) на турнир серии «Челленджер» после решения проблем на пересадке в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на его тренера Татьяну Прокофьеву.

Ранее сообщалось, что Коляда и Прокофьева не смогли вовремя улететь на соревнования из-за новых правил перелета на фоне пандемии коронавируса в ряд стран, в числе которых оказались и Нидерланды. На пересадке в российской столице у Коляды и Прокофьевой не хватило времени, чтобы сдать тест для вылета в Нидерланды, ответ на который приходит через четыре часа.

Турнир в Гааге стартует 25 февраля, мужчины начнут соревнования 26 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10785429

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