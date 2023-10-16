Костомаров — о детстве: «Я врал, что занимаюсь хоккеем»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о том, что его мотивировало в детстве.

Костомаров выступает спикером на панельной дискуссии «Верь в себя».

«В любом виде спорта хотят добиться результата. Любой спортсмен мечтает о наивысших достижениях. Правда, в детстве у всех мотивация простая. Я мечтал поехать за границу, попить газировки и поесть жвачку. Я хотел заниматься спортом. Меня не взяли в гимнастику и плавание. Но потом решил: ладно, пойду на фигурное катание. В детстве слышал много насмешек. Ты что, совсем с ума сошел? Я даже врал, что занимаюсь хоккеем. Ведь это девчачий вид спорта. Но с каждой медалью, с каждым успехом мотивация возрастала. Решения в жизни приходилось принимать самому. И я рад этому. Верьте в себя. Если не вы, то кто», — сказал Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.